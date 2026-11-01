Un temblor en el sur de Salta repercutió durante la madrugada en Tucumán El sismo, de magnitud 3,9, se registró a las 00:59 con epicentro cerca de la localidad salteña de El Galpón. Según los datos oficiales del INPRES, el fenómeno llegó a percibirse levemente en territorio tucumano, especialmente en la zona de Trancas.

Un temblor sorprendió a los habitantes del sur de la provincia de Salta durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre y sus efectos lograron traspasar los límites provinciales. El movimiento sísmico, que alcanzó una magnitud de 3,9, se registró en las cercanías de la localidad de El Galpón, ubicada en el departamento de Metán, y generó sacudidas que se sintieron de forma muy débil en Tucumán.

De acuerdo con los primeros datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno se produjo exactamente a las 00:59. El reporte preliminar detalló que el epicentro del sismo se ubicó a una profundidad superficial de 17 kilómetros, lo que favoreció su percepción en las localidades aledañas.

En la localidad salteña de El Galpón, situada a unos 45 kilómetros del epicentro y que cuenta con una población aproximada de 8.400 habitantes, los vecinos reportaron sacudidas de intensidad débil.

Sin embargo, el alcance del temblor se extendió hacia el sur y logró llegar a territorio tucumano. Según los registros, en la ciudad de Trancas, ubicada a unos 69 kilómetros del punto de origen del sismo, se estimaron posibles movimientos vibratorios muy débiles durante los primeros minutos de la madrugada, sin que se reportaran daños materiales ni personas afectadas.

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La Gaceta