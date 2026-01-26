Jaldo lanzó el Plan Provincial de Recuperación de Caminos para fortalecer la conectividad del interior La propuesta apunta a restablecer y mantener en condiciones los caminos rurales más afectados por el temporal, asegurando la conectividad y el desarrollo local. El plan contempla acciones coordinadas entre organismos provinciales, gobiernos municipales y comunidades, con foco en la seguridad vial, la producción y el acceso a servicios esenciales.

Con una fuerte apuesta a la infraestructura vial, el gobernador Osvaldo Jaldo lanzó este lunes por la mañana el Plan Provincial de Recuperación de Caminos, durante un acto realizado en la localidad de Pampa Mayo.

Estuvieron presentes el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; y el comisionado comunal de Pampa Mayo, Luis Villafañe.

La iniciativa da continuidad a una política pública que permitió intervenir, en los últimos dos años, más de 1.300 kilómetros de caminos de la red secundaria y terciaria, con el objetivo de mejorar la conectividad, acompañar el desarrollo productivo y potenciar los corredores turísticos de la provincia.

Esa cifra representó casi una vez y media la superficie total de esta categoría de caminos, lo que evidenció la magnitud del esfuerzo realizado y la prioridad que el Gobierno de Tucumán otorgó a la transitabilidad en el interior provincial.

Para esta nueva etapa de obras, el plan contempla una serie de tareas fundamentales para alcanzar estos objetivos. Entre ellas, se incluye el perfilado de la calzada mediante el uso de equipos especializados como motoniveladoras, junto con el aporte, la distribución y la compactación de material granular para asegurar una base sólida en la infraestructura vial.

Además, se realizará la limpieza y el acondicionamiento de alcantarillas, cunetas y canales, una acción clave para garantizar un sistema de drenaje eficiente y prevenir inconvenientes derivados de condiciones climáticas adversas.

Jaldo destacó el trabajo sostenido que viene realizando la Provincia en materia de obras hídricas y prevención de inundaciones. “Hoy quisimos profundizar el trabajo que venimos haciendo desde hace dos años, trabajando de manera conjunta con las autoridades locales y todos los ministerios. Hemos querido darle un reimpulso a una planificación que pone en valor el trabajo realizado en ríos, canalizaciones y defensas”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que hubo zonas que históricamente se inundaban y que esta vez no lo hicieron, gracias a las tareas preventivas. “Cayó mucha agua, pero también se escurrió rápidamente. Si no, quizás hubiésemos tenido que lamentar muchos más evacuados. Hemos tenido casos puntuales, pero en una escala muy pequeña”, sostuvo.

El Primer Mandatario resaltó que “paralelamente a la lluvia y a los daños que se iban produciendo, desplegamos una acción social a lo largo y a lo ancho de la provincia” y aseguró que “hoy ya no tenemos evacuados”.

En esa línea, el Gobernador llamó a reflexionar sobre la situación que atraviesa el país. “Este es un fenómeno climático. En el norte argentino nos inundamos y en el sur se están incendiando. Eso tiene que ver, fundamentalmente, con el cambio climático”, expresó.

También mencionó el comportamiento inusual de ríos y diques: “En 72 horas cayeron milímetros de lluvia que hicieron que ríos que estaban prácticamente secos se llenaran de agua en menos de un día. Hoy tenemos El Cadillal, Escaba y el dique de Río Hondo erogando agua”.

En el marco del lanzamiento del plan, Jaldo explicó que el objetivo inmediato es recuperar la transitabilidad de los caminos, con prioridad en los accesos a escuelas y zonas productivas. “Esto que estamos haciendo hoy es recuperar los caminos. En marzo empiezan las clases y tenemos que reparar todos los caminos que conducen a las escuelas. Luego avanzaremos con los caminos de la producción, porque comienza la zafra de la caña y del limón”, indicó.

Asimismo, llevó tranquilidad a la población: “Tenemos la planificación, el equipamiento y los medios necesarios para recuperar los caminos en tiempo y forma”, afirmó y añadió: “Esto no es un Twitter ni un TikTok. Es una realidad. Hay máquinas trabajando en diferentes lugares de la provincia”, enfatizó.

Finalmente, Jaldo agradeció a los distintos niveles del Estado y a los trabajadores, y aseguró que las tareas continuarán aun si persisten las lluvias. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados esperando que deje de llover. Vamos a ir reparando, nivelando y dejando todos los caminos transitables, y luego mejorándolos en los puntos críticos”, concluyó.

El Plan Provincial de Recuperación de Caminos se estructura en dos etapas. La primera consiste en el reacondicionamiento de la calzada, mientras que la segunda se centra en la recuperación de caminos mediante el aporte de áridos.

La ejecución se desarrolla a partir de un trabajo articulado entre el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público —con el aporte de maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad, la Dirección Provincial del Agua y personal técnico— y el Ministerio de Interior, a través de máquinas y recursos humanos de municipios y comunas.

“Esta es una programación que venimos llevando adelante desde el Gobierno de la Provincia, dándole continuidad en este 2026 a la recuperación de los caminos, y también a la limpieza y el dragado de canales y ríos, que hoy están saturados por la gran cantidad de lluvia caída en las últimas dos semanas”, señaló Darío Monteros.

El ministro destacó la decisión política de Osvaldo Jaldo de actuar de manera inmediata frente a la emergencia: “Más allá de cualquier lamento, el gobernador inmediatamente puso manos a la obra, como lo vienen haciendo los delegados comunales, los intendentes, con la colaboración de concejales y legisladores en cada uno de los sectores donde hubo anegamientos y viviendas afectadas”, afirmó.

El funcionario subrayó que “hoy con todo este equipamiento vial, demostramos que vamos a seguir trabajando y que vamos a recuperar los caminos primarios, secundarios y terciarios de la provincia. Cuando el tiempo nos permita, volveremos a trabajar con la planificación previa a las lluvias”, indicó.

Monteros adelantó que durante este año continuarán las obras en ríos y canales, debido al arrastre de sedimentos provocado por las crecidas. “Hay una decisión del gobernador de que en este 2026 también se vuelva a trabajar en ríos y canales. Lo que ya hicieron intendentes y delegados comunales va a tener que repetirse, porque el agua ha arrastrado sedimentos y hay sectores que necesitan nuevas mejoras”, explicó.

Para cerrar, el ministro agradeció especialmente “a los empleados de las comunas y de los municipios por este compromiso permanente”. Estamos en modo 24/7, o como dice el gobernador, los 365 días del año, al lado de la gente, especialmente en los momentos más difíciles”, expresó.