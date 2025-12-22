Lunes pasado por agua en Tucumán: lluvias, alta humedad y máxima de 25°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un inicio de semana inestable y fresco. Se esperan chaparrones y tormentas durante toda la jornada, con una humedad que roza el 100%.

La semana comienza en San Miguel de Tucumán con un marcado cambio en las condiciones climáticas. Para este lunes 22 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris y húmeda, con una temperatura que se mantendrá estable, oscilando apenas entre los 22 y 25 grados.

Durante la mañana, el cielo se presenta cubierto con chaparrones y el termómetro marca unos 23 grados. El ambiente se siente pesado debido a la altísima humedad, que alcanza el 95 por ciento, lo que reduce la visibilidad a “regular”. Además, la probabilidad de precipitaciones es alta, ubicándose entre el 40 y el 70 por ciento, acompañada de vientos leves del sector sur.

Tarde y noche inestables

La inestabilidad persistirá con el correr de las horas. Para después del mediodía, el organismo oficial prevé tormentas aisladas, momento en el cual se alcanzará la temperatura máxima prevista de 25 grados. El viento se mantendrá del sector sur, incrementando levemente su intensidad con velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche no habrá grandes cambios. El termómetro marcará 24 grados y se mantendrá la probabilidad de lluvias entre un 40 y 70 por ciento, cerrando un lunes marcado por las precipitaciones constantes.