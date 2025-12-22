Una mujer cumplía arresto domiciliario y le encontraron drogas listas para la venta Medio millón de pesos y varios gramos de cocaína fraccionada y para fraccionar, estaban en poder de una mujer de 29 años. El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección Drogas Peligrosas Capital.

De acuerdo con lo informado por el comisario Miguel Castillo, la medida de allanamiento ordenada por el juez Guido Buldurini arrojó como resultado el decomiso de drogas y la detención de la principal investigada.

Pasadas las 14 de este domingo, el personal irrumpió en la vivienda ubicada en calle Raúl Colombres primera cuadra. En el lugar los investigadores hallaron 15 ravioles de cocaína, un envoltorio con 20 gramos de la misma sustancia, así como diversos elementos empleados para el fraccionamiento destinado a la comercialización de estupefacientes.

Además de incautar drogas, los efectivos secuestraron $500.000 pesos y cinco celulares que ya se encuentran en poder de la Justicia para el avance de la causa. La mujer quedó detenida, y ya que se encontraba con tobillera electrónica afectada a una causa por un delito similar.

Fuente Comunicación Tucumán