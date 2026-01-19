Dictaron prisión preventiva para el hombre que usó a una niña para sustraer un celular El acusado, apodado “El Peruano”, fue detenido tras ser captado por las cámaras de seguridad induciendo a una menor a cometer el delito en un local de comidas. La Justicia le dictó 10 días de arresto mientras continúa la búsqueda de una mujer cómplice que permanece prófuga.

La Justicia tucumana dictó la prisión preventiva para Carlos Teófilo Peña Benítez, un hombre de 64 años conocido como “El Peruano”, acusado de utilizar a una niña para robar un teléfono celular en la Terminal de Ómnibus. El caso, que generó una fuerte conmoción social, puso nuevamente en debate la utilización de menores de edad para la comisión de delitos.

El hecho ocurrió el pasado sábado 10 de enero, alrededor de las 21:42. Según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF), las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el imputado, junto a una mujer que actualmente tiene orden de captura, ingresaron a un local de comidas rápidas ubicado entre las plataformas 43 y 44.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar de fiscal Agustina Triviño explicó que los adultos actuaron con “claras intenciones de apoderarse de un celular que se encontraba en el mostrador”. La acusación sostiene que “introdujeron a la niña para que ella saque el teléfono corporativo de la empresa”, tras lo cual los tres huyeron del lugar con el botín.

La investigación y la medida de coerción

La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria, conducida por Carlos Gonzalo Rodríguez. Tras analizar las pruebas fílmicas, se ordenó la detención de Peña Benítez, la cual se concretó el viernes pasado en un domicilio de avenida Jujuy, en la capital provincial.

La Fiscalía imputó a “El Peruano” por el delito de “hurto agravado por la intervención de una menor de edad”, en calidad de coautor. El juez interviniente avaló lo solicitado por el MPF y dictó la prisión preventiva por el plazo de 10 días.

