Lunes soleado y con temperatura en ascenso: cómo estará el tiempo hoy en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un arranque de semana ideal, con cielo despejado a algo nublado y una máxima muy agradable que rozará los 25 grados por la tarde.

Para este lunes 3 de agosto, el pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán indica un inicio de semana excelente. Contrario a los primeros reportes de inestabilidad, la mañana se presenta con el cielo mayormente despejado y sol radiante, acompañando una temperatura inicial fresca que rondó los 13 grados.

De acuerdo al parte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en la capital tucumana se mantendrá sin probabilidades de lluvias durante la primera mitad del día. Los vientos corren desde el sector norte y noreste de manera leve, entre los 4 y los 12 kilómetros por hora. La humedad se ubica en un 82 por ciento y la visibilidad es excelente.

El tiempo para la tarde y la noche

El informe meteorológico prevé que para después del mediodía las condiciones sigan siendo inmejorables para disfrutar al aire libre. El cielo presentará apenas algo de nubes dispersas y el termómetro mostrará un marcado ascenso, alcanzando una temperatura máxima muy agradable de 25 grados.

Hacia la noche, el clima se tornará un poco más fresco con el mercurio rondando los 20 grados. En esa franja horaria, los vientos rotarán y provendrán del sector oeste, manteniendo la misma intensidad leve. Para el cierre de la jornada, la probabilidad de alguna precipitación aislada o lluvia débil es casi nula, situándose en un piso del 10 por ciento.