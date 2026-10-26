Lunes templado y con cielo muy nuboso, pero sin lluvias a la vista La provincia arranca la última semana de octubre con temperaturas agradables que alcanzarán los 25°C. A pesar de la abundante nubosidad y los vientos moderados, los reportes meteorológicos descartan precipitaciones para toda la jornada.

El inicio de semana en San Miguel de Tucumán se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, pero con condiciones climáticas templadas y muy agradables. Según los pronósticos para este lunes 26 de octubre, se espera una jornada estable y sin sobresaltos, en la que las lluvias brillarán por su ausencia a pesar de la fuerte presencia de nubes. Durante estas primeras horas, la capital provincial ya registra unos 15°C, acompañados de una humedad del 72 por ciento y una óptima visibilidad de 10 kilómetros.

Con el correr de las horas, el termómetro experimentará un paulatino ascenso, partiendo desde una mínima estimada en 12°C hasta alcanzar una máxima de 25°C durante el transcurso de la tarde. El ambiente se mantendrá muy nuboso a lo largo de todo el día, marcando un claro contraste con el domingo lluvioso que quedó atrás.

En cuanto a las condiciones del viento, se registran brisas moderadas provenientes del sector este-noreste, alcanzando velocidades de hasta 29 kilómetros por hora. Con un 0% de probabilidad de precipitaciones, los tucumanos podrán encarar la jornada dejando definitivamente el paraguas en casa.