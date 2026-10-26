El inicio de semana en San Miguel de Tucumán se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, pero con condiciones climáticas templadas y muy agradables. Según los pronósticos para este lunes 26 de octubre, se espera una jornada estable y sin sobresaltos, en la que las lluvias brillarán por su ausencia a pesar de la fuerte presencia de nubes. Durante estas primeras horas, la capital provincial ya registra unos 15°C, acompañados de una humedad del 72 por ciento y una óptima visibilidad de 10 kilómetros.
Con el correr de las horas, el termómetro experimentará un paulatino ascenso, partiendo desde una mínima estimada en 12°C hasta alcanzar una máxima de 25°C durante el transcurso de la tarde. El ambiente se mantendrá muy nuboso a lo largo de todo el día, marcando un claro contraste con el domingo lluvioso que quedó atrás.
En cuanto a las condiciones del viento, se registran brisas moderadas provenientes del sector este-noreste, alcanzando velocidades de hasta 29 kilómetros por hora. Con un 0% de probabilidad de precipitaciones, los tucumanos podrán encarar la jornada dejando definitivamente el paraguas en casa.