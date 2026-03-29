La imprudencia al volante y el consumo de alcohol volvieron a ser los protagonistas del fin de semana en Tucumán. Durante la madrugada de este domingo 29 de marzo, un fuerte operativo de prevención y seguridad vial desplegado en la localidad de Lastenia culminó con el secuestro de 22 vehículos en un lapso de apenas tres horas.
El control vehicular y de alcoholemia se estableció estratégicamente en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 306, un punto neurálgico de circulación en la jurisdicción. Las tareas comenzaron a las 04:00 y se extendieron hasta las 07:00 de la mañana, con el objetivo principal de reducir los siniestros viales.
Los números del operativo: el alcohol como factor común
El despliegue fue coordinado por la Dirección de Tránsito Municipal de Banda del Río Salí, a cargo de su director y del personal de Vigías Municipales, junto con la Dra. Amaya, secretaria del Juzgado de Faltas N° 1. Por su parte, el Centro de Operaciones Policiales Este (Unidad Regional Este) brindó la cobertura de seguridad necesaria para garantizar el orden durante los procedimientos.
El dato más alarmante que arrojó el parte oficial es la alta incidencia de conductores bajo los efectos del alcohol. De los 22 rodados retenidos, 20 fueron secuestrados por dar positivo en el test de alcoholemia.
El balance oficial de las retenciones:
|Motivo del Secuestro
|Detalle de los Rodados
|Cantidad Total
|Alcoholemia Positiva
|15 Automóviles y 5 Camionetas
|20 vehículos
|Infracción a la Ley de Tránsito (N° 24.449)
|1 Automóvil y 1 Camioneta
|2 vehículos
|TOTAL GENERAL
|22 vehículos retenidos