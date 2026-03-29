Madrugada de controles: retuvieron 22 vehículos, casi todos por alcoholemia positiva En un operativo conjunto realizado en el cruce de las rutas 9 y 306, las autoridades de Banda del Río Salí secuestraron una veintena de rodados durante las primeras horas de este domingo. El 90% de las infracciones fueron por conductores en estado de ebriedad.

La imprudencia al volante y el consumo de alcohol volvieron a ser los protagonistas del fin de semana en Tucumán. Durante la madrugada de este domingo 29 de marzo, un fuerte operativo de prevención y seguridad vial desplegado en la localidad de Lastenia culminó con el secuestro de 22 vehículos en un lapso de apenas tres horas.

El control vehicular y de alcoholemia se estableció estratégicamente en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 306, un punto neurálgico de circulación en la jurisdicción. Las tareas comenzaron a las 04:00 y se extendieron hasta las 07:00 de la mañana, con el objetivo principal de reducir los siniestros viales.

Los números del operativo: el alcohol como factor común

El despliegue fue coordinado por la Dirección de Tránsito Municipal de Banda del Río Salí, a cargo de su director y del personal de Vigías Municipales, junto con la Dra. Amaya, secretaria del Juzgado de Faltas N° 1. Por su parte, el Centro de Operaciones Policiales Este (Unidad Regional Este) brindó la cobertura de seguridad necesaria para garantizar el orden durante los procedimientos.

El dato más alarmante que arrojó el parte oficial es la alta incidencia de conductores bajo los efectos del alcohol. De los 22 rodados retenidos, 20 fueron secuestrados por dar positivo en el test de alcoholemia.

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El balance oficial de las retenciones: