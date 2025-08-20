Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no tendrán clases durante dos días de esta semana luego de que la Asociación de Docentes e Investigadores (ADIUNT) anunciara un paro nacional de 48 horas.
La medida de fuerza se cumplirá el jueves 21 y viernes 22 de agosto y afectará el dictado de clases en varias facultades e instituciones preuniversitarias.
El gremio explicó que la decisión se tomó en asamblea, como respuesta a la falta de soluciones a los reclamos salariales. “La crisis económica golpea directamente a los trabajadores de la educación superior”, sostuvieron desde ADIUNT, además de advertir que el malestar se extiende a toda la docencia universitaria del país.
La protesta no terminará esta semana: el plan de lucha ya tiene otras jornadas de huelga confirmadas. El cronograma contempla nuevas medidas de fuerza el 26 y 27 de agosto y nuevamente el 1 y 2 de septiembre, en el marco de una convocatoria nacional.
Fuente Eneterate Noticias