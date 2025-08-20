Mañana inicia un paro universitario por 48 horas La Universidad Nacional de Tucumán volverá a quedar paralizada esta semana luego de que la Asociación de Docentes e Investigadores decidiera avanzar con un paro nacional de 48 horas.

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no tendrán clases durante dos días de esta semana luego de que la Asociación de Docentes e Investigadores (ADIUNT) anunciara un paro nacional de 48 horas.

La medida de fuerza se cumplirá el jueves 21 y viernes 22 de agosto y afectará el dictado de clases en varias facultades e instituciones preuniversitarias.

El gremio explicó que la decisión se tomó en asamblea, como respuesta a la falta de soluciones a los reclamos salariales. “La crisis económica golpea directamente a los trabajadores de la educación superior”, sostuvieron desde ADIUNT, además de advertir que el malestar se extiende a toda la docencia universitaria del país.

La protesta no terminará esta semana: el plan de lucha ya tiene otras jornadas de huelga confirmadas. El cronograma contempla nuevas medidas de fuerza el 26 y 27 de agosto y nuevamente el 1 y 2 de septiembre, en el marco de una convocatoria nacional.

Fuente Eneterate Noticias