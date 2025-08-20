Caso “Tano” Mariani: la Justicia absolvió a Federico “Guri” Jiménez Gustavo Federico Jiménez, estuvo prófugo tras el asesinato del cantante ocurrido en noviembre del 2022.

Recordamos que el 11 de agosto, se llevó a cabo la primera audiencia en el marco de la causa por el crimen de Pablo José “Tano” Mariani (32), con respecto al segundo imputado, Gustavo Federico Jiménez (31), alias “Gury”. Cabe recordar que el otro acusado, Juan Manuel “Hámster” Núñez, en junio del año pasado fue condenado a 20 años de cárcel.

La causa estuvo en la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo. Su auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, junto a Paula Ponce, del equipo de la Fiscalía. El investigador precisó que el delito endilgado es el de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, con una pretensión punitiva del Ministerio Fiscal de 20 años de prisión.

En los alegatos de apertura de las partes, indicaron que “se trató de un hecho que tuvo la intervención de dos personas, uno de los cuales ya fue condenado, mientras que el otro se mantuvo prófugo, siendo capturado en Mar del Plata. Hay testigos que identifican al acusado, lo que se ve reforzado con filmaciones”, dijo Maggio.

El acusado “Gury” Jiménez estuvo cumpliendo prisión preventiva desde el 12 de octubre de 2024, luego de permanecer prófugo de la Justicia a lo largo de más de un año y medio.

MIRA TAMBIÉN Alumnos beneficiarios del BEM deben actualizar su tarjeta SUBE física para seguir viajando gratis

Pero finalmente hoy, el tribunal integrado por los magistrados Augusto Paz Almonacid, José Norniella Parache y Guillermo Taylor, decidieron absolver a Jiménez.