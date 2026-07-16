Marcada amplitud térmica y tarde cálida: la máxima trepará a los 28°C este jueves en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas variables. Tras un amanecer fresco, húmedo y con visibilidad reducida, se espera un fuerte ascenso del termómetro acompañado por vientos moderados, sin probabilidades de lluvia.

El pronóstico del tiempo para este jueves 16 de julio en la ciudad de Tucumán anticipa una jornada de marcados contrastes térmicos. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima irá variando desde un comienzo de día con bajas temperaturas hasta una tarde casi primaveral.

Humedad en las primeras horas

Durante la mañana, el cielo se presentará con bancos de neblina, generando una visibilidad regular que obliga a circular con precaución. La temperatura inicial rondará los 12°C, en un ambiente caracterizado por una alta humedad que alcanzará el 90%. Los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, con nulas probabilidades de precipitaciones.

Ascenso térmico para la tarde

Para después del mediodía, el panorama cambiará de manera notable. El informe meteorológico prevé que el cielo pasará a estar algo nublado, permitiendo que la temperatura se dispare hasta alcanzar una máxima pronosticada de 28°C. En este tramo del día, los vientos rotarán hacia el sector noroeste y aumentarán levemente su intensidad, registrando velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Una noche templada

Hacia el final de la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán sumamente estables y agradables. Durante la noche, el termómetro descenderá gradualmente hasta ubicarse en torno a los 20°C. Los vientos del noroeste continuarán presentes con la misma intensidad que por la tarde (entre 23 y 31 km/h) y la probabilidad de lluvias se mantendrá en un 0%, cerrando un jueves ideal para disfrutar al aire libre.