Tucumán celebró el pase de la Selección a la final del Mundial con una multitud en las calles Miles de personas se reunieron en Plaza Independencia y en distintos puntos de la provincia para festejar la clasificación de la Argentina a una nueva final de la Copa del Mundo.

La clasificación de la Selección argentina a la final de la Copa del Mundo desató una verdadera fiesta en Tucumán. Apenas terminó el partido, las calles se tiñeron de celeste y blanco y miles de personas salieron a celebrar el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi.

Familias completas, parejas, grupos de amigos y vecinos se sumaron espontáneamente a los festejos. Al ritmo de trompetas, bombos, banderas y cánticos, la emoción se hizo sentir en cada rincón de la capital y en distintas localidades del interior de la provincia.

En pocos minutos, una multitud colmó la Plaza Independencia, que volvió a convertirse en el principal punto de encuentro para los hinchas argentinos. La celebración también se replicó en otras plazas centrales de Tucumán, donde los fanáticos compartieron la alegría y renovaron la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.