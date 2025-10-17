Marcos Novaro: “El segundo año de Milei fue peor que el primero” A nueve días de las elecciones legislativas, el sociólogo y analista político Marcos Novaro analizó en una entrevista con el programa El Matutino por Canal 8 Tucumán la situación política y económica del país en el segundo año de gestión del presidente Javier Milei.

“El segundo año de Milei fue peor que el primero”, sostuvo Novaro, y explicó que “el mercado se congeló cuando recibió las palizas del Congreso. Hay como una bola de nieve en la confianza, que va creciendo negativamente”.

El sociólogo se refirió también a las expectativas de ayuda internacional: “La ayuda norteamericana está muy condicionada. No hay que ignorar lo que le dicen desde Estados Unidos: negociar con el Congreso y buscar aliados. Cualquiera recomendaría eso. No te podés aislar”.

Además, opinó sobre el vínculo entre Milei y Donald Trump: “La gente enojada… más vale que lo que Trump dice es lógico. Milei sueña con ser el refundador y el salvador del país. Eso puede funcionar si escucha consejos y mejora, pero si no, se va a quedar en ese intento”.

Novaro fue contundente al advertir sobre los riesgos de no avanzar con reformas estructurales: “Si no hacen las reformas, el abismo está a la vista. El voto a Milei estuvo muy condicionado a lo económico, y al principio se enfocó en eso. Pero ahora la motivación de la actualidad es otra, y creo que no lo está entendiendo del todo”.