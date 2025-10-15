Milei, tras la reunión con Trump: “Si el país se alejara de las ideas de la libertad para volver al populismo, EE.UU. dejará de apoyarnos” El presidente argentino difundió un mensaje en sus redes sociales luego de que su par norteamericano condicionara la ayuda financiera prometida al país al resultado de las elecciones del 26 de octubre. Los mercados de bonos y acciones de Argentina se derrumbaron luego del encuentro en la Casa Blanca y el dólar cerró en alza.

El presidente Javier Milei difundió este martes por la tarde un mensaje aclaratorio en su cuenta de la red social X, tras el encuentro con su par estadounidense Donald Trump. Además de postear la foto que se sacaron juntos en el salón Oval de la Casa Blanca y arrobarlo, el libertario explicó que “si Argentina se alejara de las ideas de la libertad para volver al populismo, EEUU dejará de apoyarnos”.

“Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca”, expresó Milei y añadió: “Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América”.

“Ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”, agregó Milei.

Por otra parte, el presidente argentino aseguró que “el apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido”.

“Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo. La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando”, dijo Milei.

Y concluyó: “Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”.

Caída en los mercados

Los mercados de bonos y acciones de Argentina se derrumbaron este martes, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condicionara el alcance de la ayuda financiera prometida al país al resultado de las elecciones del 26 de octubre.

El índice S&P Merval, el principal de la Bolsa de Buenos Aires, abrió la jornada en positivo, pero en forma súbita pasó a números rojos pocos minutos después de que Trump diera declaraciones a la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con Milei.

“Nuestras aprobaciones están, de alguna manera, sujetas a quién gane la elección”, aseguró Trump. “Si Milei pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, agregó.