A lo largo del día, el cielo se mantendrá con nubosidad variable, sin probabilidades significativas de precipitaciones. Los valores térmicos elevados, combinados con la humedad, podrían generar una sensación térmica aún mayor en horas de la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición solar prolongada.
En distintos puntos del Gran Tucumán, el tránsito y las actividades urbanas se desarrollan con normalidad, aunque el calor domina la escena desde el mediodía.
Qué se espera para mañana miércoles
Mañana las condiciones se volverán más extremas: se anticipa una máxima de 36°C y una madrugada mayormente nublada. El cielo permanecerá parcialmente cubierto durante el día, pero hacia la noche aumentará la inestabilidad, con una probabilidad de 40% a 70% de tormentas, marcando un cambio de tiempo después de una jornada sofocante.