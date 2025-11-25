Martes caluroso en Tucumán: máxima de 33°C y cielo con nubosidad variable Este martes se presenta cálido y con condiciones estables en San Miguel de Tucumán. La jornada inició con una mínima de 18°C y un cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde se espera que la temperatura ascienda hasta los 33°C, generando un ambiente pesado y típico de esta etapa previa al verano.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá con nubosidad variable, sin probabilidades significativas de precipitaciones. Los valores térmicos elevados, combinados con la humedad, podrían generar una sensación térmica aún mayor en horas de la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición solar prolongada.

En distintos puntos del Gran Tucumán, el tránsito y las actividades urbanas se desarrollan con normalidad, aunque el calor domina la escena desde el mediodía.

Qué se espera para mañana miércoles

Mañana las condiciones se volverán más extremas: se anticipa una máxima de 36°C y una madrugada mayormente nublada. El cielo permanecerá parcialmente cubierto durante el día, pero hacia la noche aumentará la inestabilidad, con una probabilidad de 40% a 70% de tormentas, marcando un cambio de tiempo después de una jornada sofocante.