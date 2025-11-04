Martes caluroso en Tucumán: se espera una máxima de 34° y probables chaparrones por la noche El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una jornada cálida y algo inestable en Tucumán. El día comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas, mientras que hacia la tarde-noche podrían registrarse chaparrones aislados.

La temperatura máxima alcanzará los 34°C, en tanto que la mínima se ubicará en torno a los 18°C. Además, se prevé una humedad del 64%, presión atmosférica de 954.2 hPa, vientos del norte a 6 km/h y visibilidad óptima de 10 kilómetros.

El observador del SMN, Cristofer Brito, explicó que durante las próximas horas se espera un cambio de masa de aire que provocará un notable descenso térmico. “El miércoles y el jueves serán días más frescos y agradables, con máximas que no superarán los 21 o 22 grados y con lluvias persistentes, aunque podrían darse algunos momentos de mejoría”, detalló el especialista.