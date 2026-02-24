Martes caluroso y húmedo en el Jardín de la República: la máxima trepará a los 33 grados Tras días de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin alertas por tormentas fuertes, pero con un ascenso marcado de la temperatura. La humedad del 88% hará que el calor se sienta con intensidad.

San Miguel de Tucumán amanece este martes 24 de febrero con un cambio en las condiciones meteorológicas respecto al fin de semana. Si bien las nubes persisten, las lluvias dan un respiro y el protagonista de la jornada será el calor.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comienza con una temperatura agradable de 22 grados y el cielo mayormente nublado. Sin embargo, el ambiente se percibe pesado debido a una humedad del 88 por ciento. A diferencia de los días anteriores, la visibilidad es buena, ya que la probabilidad de precipitaciones es baja (apenas un 10%) y los vientos del sudoeste están prácticamente en calma (0 a 2 km/h).

Tarde sofocante

Para después del mediodía, se espera que el termómetro marque un salto importante. La temperatura máxima pronosticada es de 33 grados, lo que, sumado a la humedad ambiente y a la casi nula presencia de viento, generará una sensación térmica elevada. El cielo se mantendrá mayormente nublado, ofreciendo momentos de sol intermitente.

Una noche cálida

El descenso de temperatura será lento. Hacia la noche, el clima rondará los 29 grados, configurando un cierre de jornada bastante caluroso. Para esta franja horaria, los vientos rotarán levemente al sector noroeste, incrementando su velocidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias se mantiene baja, en el orden del 10 por ciento, por lo que no se esperan precipitaciones significativas.