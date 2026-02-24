Sandra Mendoza le informó a Jaldo sobre la creación del bloque “Convicción Federal” en el Senado El encuentro tuvo como eje central la definición de una estrategia parlamentaria que priorice la gobernabilidad de la provincia y la representación efectiva de los intereses locales en el Senado de la Nación.

Durante la reunión, Mendoza informó al mandatario sobre la creación del bloque “Convicción Federal”, un nuevo espacio que integra junto a los senadores Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca). Esta decisión implica el alejamiento del interbloque conducido por José Mayans, buscando dotar a las provincias de una voz propia y mayor capacidad de decisión.

“Hemos evaluado la situación institucional de Tucumán. Le he comentado a la senadora cómo estamos recibiendo los recursos nacionales y el trabajo que venimos haciendo en áreas esenciales como salud, educación, seguridad y acción social”, explicó Jaldo tras el encuentro.

El Gobernador destacó que el nuevo bloque permitirá una mayor cercanía con los mandatarios del NEA y NOA: “Entendemos que esto dará una mayor autonomía para trabajar por nuestra industria, nuestro comercio y nuestras economías regionales. Hoy, después de mucho tiempo, Tucumán se está haciendo escuchar y nuestro peso institucional es importante”.

Por su parte, la senadora Mendoza subrayó que la prioridad absoluta es la agenda de gestión provincial. “Teníamos una reunión pendiente para tratar las novedades legislativas. Nuestra prioridad es Tucumán y la agenda de gobernabilidad que conduce Osvaldo Jaldo”, afirmó.

La legisladora detalló que la autonomía del bloque “Convicción Federal” permitirá una participación más activa en comisiones estratégicas, especialmente ante la sesión preparatoria de este jueves, donde se definirán las autoridades de la Cámara y la composición de los equipos de trabajo para el período ordinario.

Durante el diálogo, Mendoza adelantó su postura sobre temas de relevancia nacional con impacto local como el Régimen Penal Juvenil; la Reforma Laboral (ratificó su voto en contra de las modificaciones propuestas, en defensa de los derechos de los trabajadores”; y el crecimiento provincial.

Finalmente, Jaldo agradeció el compromiso de la representante tucumana: “Agradezco lo que viene haciendo por la provincia. Es fundamental que Tucumán tenga una presencia destacada en el Congreso para coordinar acciones que beneficien tanto al sector público como al privado”.

Fuente Comunicación Tucumán