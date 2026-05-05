Martes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 26 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones, con vientos moderados y un agradable ascenso de la temperatura durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este martes 5 de mayo la jornada comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura matutina que rondará los 15 grados.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas se presentarán estables y sin probabilidad de lluvias. Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Además, se registrará un elevado porcentaje de humedad, alcanzando el 88%, con niveles de visibilidad considerados buenos.

Hacia la tarde, las previsiones del organismo meteorológico indican que la nubosidad se mantendrá de manera parcial, mientras que la temperatura experimentará un notable ascenso hasta alcanzar una máxima pronosticada de 26 grados. En este período, el viento rotará hacia el sector este, manteniendo su intensidad con ráfagas estimadas entre los 13 y 22 km/h.

Finalmente, para la noche se prevé un moderado descenso térmico que ubicará al termómetro en torno a los 17 grados. Los vientos cambiarán nuevamente, esta vez ingresando desde el sudoeste, y disminuirán drásticamente su velocidad hasta quedar casi calmos, con registros de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La franja nocturna cerrará sin probabilidades de precipitaciones.