Martes de Reyes caluroso en Tucumán: la máxima trepará a los 33°C con alta humedad El pronóstico para este 6 de enero anticipa una jornada pesada y sin lluvias. La temperatura irá en ascenso hasta alcanzar su pico por la tarde, momento en que aumentará la nubosidad y el viento rotará hacia el sector sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el estado del tiempo para este martes 6 de enero de 2026 en la ciudad de Tucumán, previendo un Día de Reyes marcado por el calor y la humedad, aunque sin precipitaciones a la vista.

La mañana comienza con un ambiente templado y húmedo. El termómetro marca alrededor de 24 grados en las primeras horas, con una humedad elevada del 81 por ciento. El cielo se presenta parcialmente nublado y la visibilidad es buena. Durante este periodo, los vientos soplan leves desde el sector norte, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, las condiciones se tornarán más agobiantes. Se espera que la temperatura escale hasta una máxima de 33 grados. El organismo oficial anticipa un aumento en la cobertura nubosa, dejando el cielo mayormente nublado. Un dato relevante para la jornada es la rotación del viento, que pasará a soplar desde el sector sur manteniendo una intensidad leve (7 a 12 km/h).

Para la noche, el calor descenderá lentamente, ubicándose en valores cercanos a los 27 grados, lo que augura un cierre de día cálido. Los vientos volverán a rotar, esta vez desde el oeste, con velocidades constantes entre 7 y 12 kilómetros por hora.