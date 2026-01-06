Extienden el Pago Anual Anticipado de impuestos 2026 El beneficio alcanza a los impuestos Inmobiliario, Automotores y Rodados, y al CISI - Comunas Rurales. El plazo se extiende hasta el 16 de enero de 2026.

La Dirección General de Rentas de la Provincia informó que se prorrogó hasta el 16 de enero de 2026 el plazo para acceder al pago anual anticipado correspondiente al período fiscal 2026, con un 20% de descuento para los impuestos Inmobiliario, a los Automotores y Rodados, y para el CISI – Comunas Rurales.

Al respecto, la contadora Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente de la DGR, señaló que “desde la página web del organismo los contribuyentes pueden emitir las boletas, imprimirlas y abonarlas en las bocas de cobranza, o bien utilizar los botones de pago habilitados con cualquier tarjeta de débito de cualquier entidad bancaria”.

Las boletas correspondientes se encuentran disponibles en el sitio web oficial del organismo, www.rentastucuman.gob.ar.

Asimismo, destacó un beneficio adicional para quienes opten por el pago total anual: “Los contribuyentes que realicen el pago del total anual quedarán liberados de las eventuales diferencias de impuesto que pudieran surgir durante el año 2026”.

Pagos con tarjeta de crédito

“Está implementado, no solo al año 2026 sino también a períodos anteriores, el pago con tarjeta de crédito de cualquier entidad bancaria para las cuotas mensuales. Para realizarlo, deben ingresar a la página web del organismo y, una vez generadas las boletas, seleccionar la opción ‘Click de Pago – Tarjetas de Crédito”, sostuvo Delordi.

Pagos sin boleta

“Los contribuyentes pueden dirigirse a las bocas de cobranza de Rapipago o Pago Fácil y pagar los impuestos inmobiliarios, automotores y rodados y comunas rurales sin boleta, indicando únicamente el número de padrón o patente y la cuota que desean abonar”, informó.

Fuente Comunicación Tucumán