Martes despejado, sin lluvias y con una máxima de 22° El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones en la capital provincial. El día arrancó con 7 grados, pero se espera que la temperatura máxima alcance los 22 grados después del mediodía.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este martes 12 de mayo comenzó con un marcado descenso térmico. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcó 7 grados, obligando a los tucumanos a salir bien abrigados de sus hogares, aunque bajo un cielo completamente despejado.

De acuerdo al parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin probabilidades de lluvias. En este primer tramo del día, el clima se presenta con una humedad del 88 por ciento, una buena visibilidad y vientos leves provenientes del oeste, que corren a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Con el correr de las horas, las condiciones climáticas se volverán mucho más agradables. Las previsiones del organismo indican que para después del mediodía el cielo estará algo nublado, y se registrará un repunte en la temperatura hasta alcanzar una máxima de 22 grados. Por su parte, los vientos rotarán hacia el sector noreste, manteniendo velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h.

Finalmente, al caer la noche, el clima volverá a refrescar y el termómetro descenderá hasta ubicarse en los 14 grados. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora y, según el reporte del SMN, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá nula, cerrando un martes estable en la capital tucumana.