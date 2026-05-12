Marcelo Caponio habló sobre los fondos para la obra del Acueducto de Vipos La SAT y Nación avanzaron con los trámites administrativos formales para el inicio de la obra del nuevo acueducto de Vipos.

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio, encabezó una reunión de trabajo en la sede central de la empresa junto al subsecretario de Obras Hídricas de la Nación, Vicente Heredia; representantes de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE); funcionarios provinciales y autoridades de la empresa adjudicataria de la obra del nuevo acueducto de Vipos.

Del encuentro, que estaba programado desde la semana pasada, participaron Belén Cura y Carla Grazzioti, representantes de la DiGePPSE; el subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Facundo Moreno; Raúl de Ceosa, representante de la UTE; y Carlos Bottcher Cartellone y Raúl Martínez, representantes de la empresa Cartellone, adjudicataria de la obra sanitaria.

La reunión formó parte de las instancias administrativas previas al inicio de una obra que beneficiará a 250 mil tucumanos y contará con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 36 meses.

Caponio explicó que “se trata de una obra que incluye una nueva toma, una nueva planta potabilizadora, 50 kilómetros de acueducto y reservas en localidades como Tapia, Tafí Viejo, Cebil Redondo y San Miguel de Tucumán”.

Además, señaló: “Es la obra hídrica más importante de la Argentina de los últimos 50 años. La jornada de trabajo es una jornada donde estamos presentes todas las áreas, tanto organismos nacionales como organismos provinciales y las empresas. Vamos a hacer un recorrido de la traza, donde se va a ejecutar la obra, son los pasos administrativos que se tienen que cumplir para el inicio de obra. En esta semana se firma el contrato entre la empresa y Nación”.

En relación al financiamiento, el titular de la SAT afirmó: “Quiero manifestar categóricamente que los fondos están garantizados, son fondos del BID”.

También aclaró: “Ayer circularon versiones de que la obra se había dado de baja por parte de un diputado nacional – Pablo Yedlin-. Eso es falso. Sí hubo readecuaciones presupuestarias. Las readecuaciones presupuestarias son de fondos nacionales pero esta obra va a ser financiada total e íntegramente con fondos del BID, y están garantizados dichos fondos. El monto de esta obra es de $170.000 millones”.

Sobre el impacto de la obra, Caponio sostuvo: “Esta obra significa provisión de agua potable para 250 mil tucumanos. Realmente, es una obra de infraestructura. Reitero que en los últimos 50 años, la provincia de Tucumán fue el acueducto del dique El Cadillal. Esa fue la última de esta magnitud que se hizo”.

Asimismo, indicó que “la obra desde que se firme el contrato tiene un plazo de 36 meses. Hay una decisión política de acortar lo que más se puede en términos de ejecución de la obra”.

“Esta reunión estaba programada la semana pasada que yo estuve en Buenos Aires, reunido para acelerar con estas gestiones que son previas a la firma de contrato”, dijo.

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El presidente de la SAT remarcó además que “hay una decisión por parte del gobernador, Osvaldo Jaldo, por parte de la Nación, de dar prioridad a esta obra que es tan importante para todos los tucumanos”.

En otro tramo de sus declaraciones, Caponio se refirió a versiones sobre el financiamiento del proyecto y expresó: “Las autoridades nacionales dicen que solo fueron readecuaciones presupuestarias, pero que no están comprometidos los fondos de financiamiento de esta obra tan importante para todos los tucumanos”.

Respecto al monto de inversión, precisó que “el monto son 170 mil millones de pesos, son aproximadamente 120 millones de dólares”.

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Sobre los dichos del diputado nacional, Caponio dijo: “lo que observo es que los diputados de la oposición se alegran cuando hay gestiones que se demoran o fallan, pero, en este caso, estamos cumpliendo todo el paso administrativo, la obra está garantizada, se está trabajando en este sentido. A los diputados de la oposición y hay veces que no son de la oposición, sino que son del mismo partido que representa el gobernador Osvaldo Jaldo, lo que les pido es que trabajen por y para los tucumanos, que dejen sus cuestiones personales. Es un año que no es político, es un año totalmente de gestión. Pido que pongan el mayor esfuerzo personal a conseguir cosas para los tucumanos, obras para los tucumanos, recursos para los tucumanos, programas para los tucumanos, como lo hace el gobernador” y dijo: “las autoridades nacionales dicen que solo fueron readecuaciones presupuestarias pero que no están comprometidos los fondos de financiamiento de esta obra tan importante para todos los tucumanos”.

Caponio graficó los montos de inversión: “el monto es de $170.000 millones, son aproximadamente 120 millones de dólares. La readecuación que salió es de $7000 millones” y añadió: “estamos trabajando Nación, provincia y empresa para llevar adelante esta obra”.

Fuente Comunicación Tucumán