Martes fresco y gris en Tucumán: la temperatura máxima no superará los 13°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca en la capital tucumana, con alta humedad y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima apenas alcanzará los 13°C.

El invierno se hace sentir en San Miguel de Tucumán. Para este martes 21 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada fría y gris, donde los abrigos seguirán siendo los protagonistas. Según el reporte oficial, el día registrará una acotada amplitud térmica, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima que no superará los 13°C.

Durante las primeras horas de la mañana, las condiciones se mantendrán estables y sin precipitaciones. Los tucumanos se encontrarán con una humedad promedio del 83% y vientos muy leves, de apenas 4 km/h, provenientes del sector oeste. Hacia la media mañana, el panorama continuará sin lluvias a la vista, aunque la humedad ascenderá levemente al 85% y la brisa rotará hacia el sur, alcanzando los 7 km/h.

Cómo seguirá el tiempo por la tarde y la noche

De cara a la segunda mitad de la jornada, el organismo meteorológico indica que el tiempo continuará fresco pero sin caída de agua. Durante la tarde, momento en el que se registrará la temperatura máxima de 13°C, se esperan vientos calmos de 9 km/h soplando desde el sur.

Finalmente, para la noche, las condiciones se mantendrán bajo la misma tónica: no se anuncian lluvias y el martes se despedirá con vientos leves de 7 km/h provenientes del suroeste, cerrando una jornada típicamente invernal en la capital provincial.