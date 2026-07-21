Histórica condena penal por usurpación de tierras fiscales en El Cadillal La justicia sentenció a dos años de prisión condicional a un hombre que había ocupado ilegalmente un sector del predio destinado a un proyecto turístico.

En el marco de una política de Estado firme para resguardar las tierras públicas y garantizar el desarrollo ordenado de la infraestructura turística, el Gobierno de la Provincia logró un fallo judicial inédito. Luego de un juicio oral y público que se extendió durante seis jornadas, la Justicia tucumana condenó a dos años de prisión de cumplimiento condicional a un expolicía federal por usurpar un predio del Estado provincial ubicado sobre la Ruta Provincial 347, en el acceso a la villa turística de El Cadillal.

La causa se originó en 2023, cuando técnicos del Ente Tucumán Turismo (ETT) detectaron durante relevamientos de rutina que un particular había desplazado el alambrado perimetral para apoderarse de manera clandestina de una superficie de 443 metros cuadrados. Dicho terreno —ubicado en el sector norte del predio donde funciona la Casa Ecológica (padrón N° 518.351) — formaba parte de un área estratégica con convenio de guarda y custodia, destinada al desarrollo de un complejo turístico concesionado.

A partir del hallazgo, el organismo turístico impulsó las actuaciones técnicas y la recolección de pruebas dominiales en un trabajo conjunto con la Dirección General de Catastro. Tras la denuncia formal efectuada por la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, la Provincia asumió el rol de querellante a través del Dr. Santiago Xamena, contando con la colaboración constante y la participación en las audiencias del equipo legal del ETT, representado por el Dr. Gerónimo Musso.

Durante la etapa de alegatos y en la lectura de la sentencia, el tribunal interviniente remarcó que el accionar del imputado representó un perjuicio directo para el conjunto de los tucumanos, en tanto el predio usurpado está sujeto por ley a un fin turístico, público y colectivo. Asimismo, el fallo dictaminó el pago de las costas del proceso y la imposición de reglas de conducta para el condenado, quien tiene prohibido de forma absoluta acercarse al terreno o realizar cualquier acto que turbe la posesión del Estado.

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Acciones en territorio para proteger el destino

Este fallo judicial marca un hito en el plan de ordenamiento dominial que la Provincia lleva adelante en El Cadillal y en otros puntos de alto valor paisajístico como El Mollar, Tafí del Valle, San Javier y Yerba Buena. La labor activa del equipo técnico del Ente de Turismo no solo permitió constatar el hecho material ocurrido en 2023, sino también sustentar la prueba de cargo presentada en el debate oral para demostrar la titularidad estatal y la afectación al patrimonio de la provincia.

La recuperación de este inmueble reafirma los lineamientos trazados por el gobernador, Osvaldo Jaldo, bajo la conducción del presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, enfocados en proteger el patrimonio público, brindar seguridad jurídica a las inversiones privadas del sector y consolidar a la villa veraniega de El Cadillal como un polo turístico ordenado, seguro y preparado para el disfrute de todos los visitantes.

Fuente Comunicación Tucumán