Martes frío en Tucumán: la máxima llegará a los 18 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias para la capital provincial. La mañana arrancó con bajas temperaturas y visibilidad reducida, pero el clima se tornará más agradable después del mediodía.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este martes 19 de mayo la jornada se presentará con un marcado descenso térmico en las primeras horas y presencia de neblina, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el termómetro marcará apenas 5 grados. Debido a la densa neblina y a una humedad que alcanza el 92 por ciento, la visibilidad será regular. En este primer tramo del día, los vientos serán prácticamente imperceptibles, soplando desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Para quienes circulen por la ciudad después del mediodía, el panorama mejorará de forma notable. El parte del organismo meteorológico prevé que el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la temperatura experimentará un agradable ascenso hasta alcanzar los 18 grados de máxima. Además, los vientos rotarán hacia el sector oeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cierre de la jornada mantendrá la estabilidad y el ambiente volverá a enfriarse de a poco. El termómetro se ubicará en los 10 grados, mientras que el viento continuará soplando de manera leve desde el noroeste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias se mantendrá prácticamente nula, garantizando una noche tranquila y fría en la capital tucumana.