El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este martes 19 de mayo la jornada se presentará con un marcado descenso térmico en las primeras horas y presencia de neblina, aunque sin probabilidad de precipitaciones.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana el termómetro marcará apenas 5 grados. Debido a la densa neblina y a una humedad que alcanza el 92 por ciento, la visibilidad será regular. En este primer tramo del día, los vientos serán prácticamente imperceptibles, soplando desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.
Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche
Para quienes circulen por la ciudad después del mediodía, el panorama mejorará de forma notable. El parte del organismo meteorológico prevé que el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la temperatura experimentará un agradable ascenso hasta alcanzar los 18 grados de máxima. Además, los vientos rotarán hacia el sector oeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.
Hacia la noche, el cierre de la jornada mantendrá la estabilidad y el ambiente volverá a enfriarse de a poco. El termómetro se ubicará en los 10 grados, mientras que el viento continuará soplando de manera leve desde el noroeste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias se mantendrá prácticamente nula, garantizando una noche tranquila y fría en la capital tucumana.