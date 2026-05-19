La ministra de Educación habló sobre la situación en la Escuela Normal Entre las principales demandas, los jóvenes denuncian: falta de cobertura de cargos docentes, posibles recortes en idiomas, aulas sobrepobladas, ausencia del gabinete psicopedagógico y problemas edilicios.

Una nueva jornada de reclamo se vivió en la mañana de este martes en la escuela Normal “Juan Bautista Alberdi”, donde los estudiantes realizaron una sentada pacífica para visibilizar una serie de problemáticas que vienen arrastrando desde hace meses. La medida, que incluyó la presencia policial en el lugar, generó momentos de tensión especialmente tras la llegada de la ministra de Educación de la Provincia, Susana Montaldo, quien se acercó al establecimiento para escuchar a los alumnos.

Minutos antes de su arribo, un contingente policial se apostó en las inmediaciones de la escuela, lo que elevó la preocupación entre los padres y los propios estudiantes. Se vivieron instantes de tensión entre los familiares de los alumnos y los efectivos, aunque la situación no pasó a mayores.

Desde ayer, los alumnos vienen advirtiendo sobre la toma de esta medida, que cuenta con el acompañamiento de algunos docentes. Entre las principales demandas, los jóvenes denuncian: falta de cobertura de cargos docentes, posibles recortes en idiomas, aulas sobrepobladas, ausencia del gabinete psicopedagógico y problemas edilicios.

Montaldo llegó a la institución educativa alrededor de las 8. Luego de un breve diálogo con la prensa ingresó a la escuela para reunirse con las autoridades.

Fuente La Gaceta