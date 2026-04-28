Martes frío en Tucumán: la mínima bajó a 9 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada invernal en pleno otoño. La mañana arrancó con muy baja visibilidad y alta humedad. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima trepará apenas a los 18 grados.

El otoño sigue mostrando su cara más gélida en San Miguel de Tucumán. Para este martes 28 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada marcada por las bajas temperaturas, la alta humedad y la presencia de densos bancos de niebla que complican significativamente la visibilidad durante las primeras horas del día.

Quienes deban salir temprano de casa tendrán que hacerlo con mucho abrigo y extremar las medidas de precaución si se movilizan en vehículos, ya que las condiciones del tiempo exigen máxima atención en las calles y accesos de la ciudad.

El pronóstico detallado para este martes

Mañana helada y con niebla: La jornada arrancó con un cielo cubierto por bancos de niebla y una temperatura de apenas 9 grados . La humedad se ubica en el 92 por ciento , lo que genera que la visibilidad sea calificada como mala por el organismo nacional. A pesar de la pesadez ambiental, no se registran lluvias. Los vientos soplan desde el sector este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La jornada arrancó con un cielo cubierto por bancos de niebla y una temperatura de apenas . La humedad se ubica en el , lo que genera que la visibilidad sea calificada como por el organismo nacional. A pesar de la pesadez ambiental, no se registran lluvias. Los vientos soplan desde el sector este a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde con leve ascenso térmico: Para después del mediodía, el panorama mejorará ligeramente en cuanto a la visibilidad. El cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 18 grados , ofreciendo un clima fresco pero agradable. El viento rotará hacia el sector sur, manteniendo una intensidad estimada entre 7 y 12 km/h.

Para después del mediodía, el panorama mejorará ligeramente en cuanto a la visibilidad. El cielo se presentará y la temperatura máxima alcanzará los , ofreciendo un clima fresco pero agradable. El viento rotará hacia el sector sur, manteniendo una intensidad estimada entre 7 y 12 km/h. Noche estable y fría: Hacia el cierre del día, el termómetro volverá a descender paulatinamente hasta ubicarse en los 12 grados. Los vientos cambiarán nuevamente, esta vez ingresando desde el norte (7 a 12 km/h). Para esta franja nocturna no se esperan precipitaciones.