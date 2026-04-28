Registraron 346 casos de Chikungunya en Tucumán La provincia fortalece el seguimiento epidemiológico y la respuesta sanitaria integral.

En una nueva sala de situación encabezada por el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, se analizó el estado epidemiológico de la provincia, en un trabajo articulado que responde a los lineamientos impulsados por el gobernador Osvaldo Jaldo para fortalecer el sistema sanitario.

Del encuentro participaron el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya; la subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul; la doctora Noelia Bottone; la doctora Alejandra Mattiacci; el equipo de Epidemiología a cargo de la doctora Romina Cuezzo; la doctora Silvana Miranda, jefa del Departamento de Vigilancia; y representantes de la Dirección de Salud Mental encabezados por la doctora Mónica González, junto a la licenciada Irma Thomas, el doctor Juan Zelaya Conti y el licenciado Víctor Abad.

Durante la jornada, la Dirección de Epidemiología presentó un informe actualizado de la situación sanitaria. En ese marco, el doctor Marcelo Montoya explicó que se registra un incremento de casos de chikungunya en la región, con especial impacto en provincias del norte como Salta, lo que genera una repercusión directa en Tucumán, donde actualmente se contabilizan 346 casos confirmados.

El funcionario detalló que los focos se mantienen localizados principalmente en zonas del sudeste y sudoeste de la capital, así como en El Manantial, y remarcó que se intensifican las acciones de vigilancia, la eliminación de criaderos de mosquitos y la búsqueda activa de personas con síntomas febriles. Además, subrayó la importancia del compromiso comunitario en la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos.

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A nivel nacional, se notificaron más de 6.500 casos sospechosos de fiebre chikungunya, con mayor incidencia en el Noroeste argentino. En Salta, los casos confirmados superan los mil, concentrándose principalmente en el departamento General José de San Martín. En Tucumán, cerca de la mitad de los casos continúan activos, con potencial de transmisión, siendo los síntomas predominantes la fiebre y los intensos dolores articulares. Cabe destacar que la provincia no registra casos de dengue en la presente temporada.

En paralelo, se abordó la situación de las enfermedades respiratorias, donde se observa una circulación predominante de rinovirus e influenza A. Si bien se evidencia un aumento progresivo en las consultas, los indicadores se mantienen dentro de los parámetros esperados para la época, sin configurar un escenario epidémico. No obstante, desde la cartera sanitaria se refuerza la preparación de los servicios ante la llegada de las bajas temperaturas.

Por otra parte, el equipo de Salud Mental presentó un balance de gestión, donde se evidenció un incremento en la demanda de atención, principalmente por trastornos de ansiedad. En este sentido, Montoya destacó que actualmente el área programática centro cuenta con un 95% de cobertura en prestaciones de salud mental, y que uno de los objetivos es replicar este alcance en el resto de la provincia.

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Finalmente, el subsecretario resaltó que estas instancias de análisis permiten anticipar escenarios y optimizar la respuesta del sistema sanitario. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública reafirma su compromiso con una vigilancia permanente, el fortalecimiento de los servicios y la implementación de estrategias integrales que garanticen el acceso a la salud en toda la provincia.

Fuente Comunicación Tucumán