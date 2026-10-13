Martes gris, de alta humedad y con lluvias durante toda la jornada El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día inestable y pasado por agua en la capital provincial. La temperatura máxima no superará los 17 grados y las precipitaciones ligeras se mantendrán hasta la noche.

El clima en San Miguel de Tucumán no da tregua y mantiene su marcada inestabilidad. Para este martes 13 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada gris, sumamente húmeda y fresca. La temperatura mínima se ubicará en los 13 grados, mientras que la máxima apenas trepará hasta los 17 grados, marcando una escasa amplitud térmica.

Desde las primeras horas del día, el protagonismo absoluto será de las lluvias. El reporte oficial indica precipitaciones ligeras durante la madrugada y la primera mañana (con acumulados de 2 mm), acompañadas de una densa humedad que promediará el 95 por ciento. En este tramo, los vientos soplarán de manera leve desde el sector sureste a una velocidad de entre 5 y 6 kilómetros por hora.

Una tarde y noche pasadas por agua

Las condiciones meteorológicas no presentarán mejoras hacia la segunda mitad del día. Para la franja de la tarde, el organismo prevé la continuidad de las lloviznas (3 mm) y vientos leves que alcanzarán los 9 km/h, manteniendo el ingreso de aire desde el sureste.

Por la noche, el panorama continuará inestable y requerirá máxima precaución para circular. Se esperan nuevas precipitaciones ligeras que dejarán un acumulado de 4 mm, mientras que los vientos rotarán levemente hacia el suroeste a 7 km/h, cerrando un martes donde el paraguas será un elemento indispensable de principio a fin.