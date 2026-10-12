Secuestraron cuatro kilos de marihuana en un control fronterizo Intervino la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes N.º 23.737.

En el marco del Operativo Lapacho, este viernes personal del Puesto Fronterizo Los Mistoles detuvo la marcha de un camión que circulaba por la Ruta Nacional 157, a la altura del kilómetro 1128, proveniente de Orán, Salta, con destino a Córdoba.

Al inspeccionar las encomiendas, los uniformados hallaron 13 paquetes con un total de cuatro kilos de marihuana. De lo sucedido tomó intervención el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, que dispuso dar intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) de Juan Bautista Alberdi para el secuestro de la sustancia.

Fuente Comunicación Tucumán