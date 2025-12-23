Martes húmedo e inestable en Tucumán: siguen las lluvias y la máxima será de 28°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada pasada por agua para este 23 de diciembre. La humedad roza el 100% y se esperan tormentas aisladas durante la tarde.

San Miguel de Tucumán continúa bajo un manto de inestabilidad climática. Para este martes 23 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día marcado por la alta humedad y las precipitaciones intermitentes, con una temperatura que oscilará entre los 18 y los 28 grados.

La mañana comenzó con un ambiente pesado y gris. El cielo se presenta con chaparrones y el termómetro marca 23 grados, pero el dato más relevante es la humedad del 97%, lo que genera una sensación de sofocamiento y reduce la visibilidad a “regular”. Los vientos soplan desde el sector sur a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Cómo sigue la tarde

Para después del mediodía, las condiciones no mejorarán sustancialmente. El pronóstico anticipa el desarrollo de tormentas aisladas, momento en el que se alcanzará la temperatura máxima de 28 grados. La intensidad del viento disminuirá levemente, manteniéndose del sector sur entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el viento rotará al sector norte. El termómetro descenderá a los 25 grados y persistirá la inestabilidad, con una probabilidad de lluvias que se mantiene entre el 10 y el 40 por ciento para cerrar la jornada.