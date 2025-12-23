Una mujer murió de un disparo en la cabeza luego de intentar separar a su hijo de una pelea La sobrina de la víctima hizo la denuncia y dijo que el agresor fue un vecino del barrio.

Mariela del Carmen Suárez, de 50 años, estaba en su casa, ubicada en Matienzo y Granaderos de San Martín, cuando cerca de las 21.20 advirtió que su hijo, Sebastián Luna, había quedado envuelto en una pelea entre vecinos y salió de su casa para ponerlo a salvo.

La mujer intervino y quiso llevarlo hacia la galería de su casa, pero de repente apareció un hombre en una moto que disparó varias veces y una de las balas impactó en la cabeza de la mujer.

Suárez fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Padilla en un auto particular, donde quedó internada en estado crítico. Finalmente, este lunes a las 7.30, la víctima murió a causa de las lesiones que le provocó el brutal ataque.

La sobrina de la víctima, Guadalupe del Milagro Santucho, de 22 años, hizo la denuncia en la comisaría poco después de la muerte.

Según relató la joven, el hombre que circulaba en moto y realizó los disparos sería Luciano Zelarayán, un vecino del barrio.

Ahora, el caso está en manos de la Justicia, que intenta corroborar los datos aportados y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Hasta el momento no hay detenidos.

Fuente TN