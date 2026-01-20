Martes húmedo e inestable: siguen las lluvias y la máxima será de 25 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con un 99% de humedad y visibilidad reducida. Se esperan precipitaciones aisladas durante todo el día, con tormentas hacia la tarde y poco cambio de temperatura.

Este martes 20 de enero, San Miguel de Tucumán vivirá una jornada marcada por la alta humedad y la persistencia de la inestabilidad climática. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los registros térmicos se mantendrán moderados, oscilando entre una mínima de 18 grados y una máxima de 25.

La mañana comienza con un ambiente pesado y gris. El organismo prevé lluvias aisladas y una temperatura que rondará los 20 grados. El dato más significativo es la humedad, que alcanza un techo del 99 por ciento, generando una sensación de pesadez en el ambiente. Además, la visibilidad se reporta como “regular”, por lo que se recomienda circular con precaución. Los vientos soplarán del sector noreste a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el panorama no presentará grandes mejorías. Se esperan tormentas aisladas, aunque la intensidad del viento disminuirá (entre 7 y 12 km/h), manteniéndose del sector noreste. La temperatura alcanzará su pico máximo de 25 grados, contenido por la cobertura nubosa y las precipitaciones.

Hacia la noche, la inestabilidad continuará latente. La temperatura descenderá levemente hasta los 22 grados y los vientos rotarán hacia el sector oeste. La probabilidad de lluvias se mantendrá en el orden del 10 al 40 por ciento para cerrar el día.