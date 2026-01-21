Miércoles nublado y húmedo: baja la probabilidad de lluvias, pero el ambiente seguirá pesado El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada sin alertas por tormentas fuertes, aunque la humedad se mantiene en el 96%. El cielo estará mayormente cubierto y la máxima alcanzará los 26 grados.

Luego de varios días de tormentas intensas, la ciudad de San Miguel de Tucumán tendrá este miércoles 21 de enero un leve respiro en cuanto a las precipitaciones, aunque el ambiente continuará sofocante debido a la humedad extrema. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 22 y los 26 grados.

La mañana se presentará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 22 grados. Si bien la humedad se ubica en un elevado 96 por ciento, la visibilidad es buena y la probabilidad de lluvias es baja (apenas un 10 por ciento), lo que marca una diferencia respecto al inicio de la semana. Los vientos soplarán leves del sector norte, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, se espera que el termómetro alcance la máxima de 26 grados. El cielo continuará mayormente nublado y el viento del norte incrementará levemente su intensidad, con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones podrían desmejorar ligeramente. El pronóstico indica una rotación del viento al sector sur y un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se ubica entre el 10 y el 40 por ciento. La jornada cerrará con una temperatura de 23 grados.