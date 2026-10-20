Martes inestable con lloviznas matutinas y una máxima de 24 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la alta humedad, probabilidad de precipitaciones en los extremos del día y una mejora temporal hacia la tarde en la capital provincial.

El clima inestable continúa marcando la pauta en San Miguel de Tucumán. Para este martes 20 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un inicio de jornada gris, caracterizado por la presencia de lloviznas y un cielo completamente cubierto que obligará a salir de casa con el paraguas a mano.

Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 17 grados, acompañada por un ambiente denso con una humedad del 88 por ciento. En este primer tramo del día, la probabilidad de lluvia se ubica entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que los vientos del suroeste soplarán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Debido a estas condiciones, la visibilidad será regular, por lo que se recomienda a los conductores circular con especial precaución por las calles de la ciudad.

De acuerdo al parte oficial, el panorama mostrará una leve mejoría hacia la tarde. Para después del mediodía, el organismo prevé que las precipitaciones darán una tregua y el cielo pasará a estar mayormente nublado. En esta franja horaria se registrará el pico de calor de la jornada, con una temperatura máxima estimada en 24 grados. Los vientos, en tanto, rotarán hacia el sector oeste manteniendo su intensidad leve (entre 7 y 12 km/h).

Finalmente, hacia la noche, el termómetro experimentará un leve descenso para ubicarse en los agradables 20 grados. Sin embargo, la inestabilidad volverá a hacerse sentir: el SMN anticipa que la probabilidad de lluvia retornará al rango de entre 10 y 40 por ciento para el cierre del martes, manteniendo la misma brisa proveniente del oeste.