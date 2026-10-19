Extienden el pago con efectivo en colectivos rurales La Secretaría de Transporte de la Provincia extendió el plazo para mantener la convivencia entre el efectivo y los medios de pago electrónicos en todas las líneas rurales, a pedido de usuarios y representantes del sector.

La Secretaría de Transporte de la Provincia prorrogó hasta el 30 de noviembre la posibilidad de abonar en efectivo los viajes en el transporte público de pasajeros del área rural. La medida permitirá mantener la convivencia con el sistema de pago digital, que incluye las tarjetas Independencia y Metropolitana, códigos QR, tarjetas de débito y crédito y billeteras virtuales.

El secretario de Transporte y Seguridad Vial, Vicente Nicastro, explicó que la decisión respondió a solicitudes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y de organizaciones de usuarios, ante las dificultades que todavía encuentran algunos pasajeros para incorporar los medios de pago digitales.

“Teniendo en cuenta las dificultades que están teniendo usuarios del área rural para adoptar el hábito del pago digital, nos pidieron que prorrogáramos por un tiempo adicional la posibilidad de seguir pagando en efectivo”, señaló el funcionario.

La extensión se formalizó mediante una resolución de la Dirección General de Transporte, que estableció el 30 de noviembre como fecha límite para la continuidad de ambas modalidades de pago.

Nicastro precisó que la medida alcanza a la totalidad de las líneas rurales, que ya cuentan con el equipamiento necesario para operar mediante el sistema de pago digital.

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Además, aclaró que quienes todavía conservan la tarjeta Metropolitana pueden continuar utilizándola, ya que permanece activa y no necesitan adquirir una nueva tarjeta. Los pasajeros también pueden abonar mediante la tarjeta Independencia y los medios electrónicos habilitados, como códigos QR y tarjetas de débito y crédito.

Fuente Comunicación Tucumán