Jaldo ponderó el esfuerzo provincial para sostener subsidios y compensaciones ante el ajuste nacional El gobernador señaló que la Provincia destinó recursos propios para atenuar el impacto de la eliminación de programas nacionales, como el incentivo docente y la compensación al transporte, y llamó a los tucumanos a mantenerse unidos ante el actual escenario económico.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, enumeró los esfuerzos que realizó el Gobierno de Tucumán para cubrir con fondos provinciales las compensaciones que fueron eliminadas o reducidas por el Gobierno nacional en torno a sus medidas de ajuste. Decisión del Poder Ejecutivo tucumano que buscó, en las medidas de sus posibilidades, proteger a las familias tucumanas.

Jaldo dijo: “desde el año 2023 que nos hicimos cargo, los ajustes, evidentemente, se han venido dando en diferentes áreas dentro del ámbito del Gobierno nacional pero también con las provincias. Ustedes saben que el Incentivo Docente, que era parte del sueldo de los docentes, lo sacaron, y ese incentivo lo pusimos nosotros, sino los docentes cobrarían menos”.

“También la compensación al transporte la sacaron, sino el boleto, no hay duda que estaría mucho más caro que lo que hoy está. La compensación a la energía la sacaron, por eso tenemos esos incrementos que hoy tenemos en la facturación del gas, en la facturación de la energía eléctrica. Es decir, muchas compensaciones y subsidios que en orden nacional existían, las fueron sacando”, sostuvo.

Asimismo, dijo: “Algunas las hemos podido atenuar nosotros con recursos propios, y otras son de montos tan importantes que la provincia no tiene la posibilidad de atenuarlas. Por eso yo lo que creo que son momentos en que los tucumanos nos tenemos que concientizar y, fundamentalmente, ser solidarios unos con otro”.

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Añadió además: “como yo siempre digo, que los tucumanos y la gran familia tucumana, podamos defendernos contra toda esta ola de ajuste, podamos defender a nuestra provincia, porque defender la provincia es defender a cada una de las familias que hoy no la están pasando bien. Y cuando digo no la están pasando bien, estamos hablando de lo básico, no tienen los elementos necesarios que debe tener mínimamente un ser humano para poder vivir o subsistir”.

“Por eso creo que hoy, más que nunca, los tucumanos tenemos que estar unidos, tenemos que estar comunicados, tenemos que estar informados de lo que hoy está pasando en nuestra querida República Argentina. Una Argentina que también hay que ponerla en el contexto mundial que hoy se está viviendo. Contexto mundial de guerra, donde sabemos que un barril de petróleo que antes de la guerra valía 60 dólares, hoy vale 110 dólares”.

“El petróleo tiene que ver con muchas cosas, con el gas natural, con la energía eléctrica, con el combustible. Y, si la materia prima que es el petróleo para todos estos productos, no hay duda que si ha incrementado un 120%, no hay dudas que tiene un impacto también en los precios finales de cada uno de los servicios o de los productos que se generan en base a la materia prima que es el petróleo”, finalizó.

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Fuente Comunicación Tucumán