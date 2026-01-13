Martes inestable en Tucumán: calor húmedo y tormentas fuertes pronosticadas para la tarde y noche La jornada arranca con cielo parcialmente nublado y alta humedad. Sin embargo, el SMN anticipa que las condiciones desmejorarán pasadas las 12 horas, con probabilidad de lluvias y vientos del sector norte que se intensificarán hacia el cierre del día.

El pronóstico para este martes 13 de enero de 2026 en San Miguel de Tucumán anticipa un día de verano clásico y cambiante: humedad, calor y agua. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 21 y los 30 grados, pero la sensación térmica podría ser superior debido a la humedad.

La mañana se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 24 grados. El ambiente se siente pesado, con una humedad del 75%, aunque la visibilidad es buena. Los vientos soplan leves del noroeste, entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniendo una calma aparente.

Alerta por tormentas

El panorama cambiará drásticamente después del mediodía. Se prevé que la temperatura máxima alcance los 30 grados, momento en el que llegarían las tormentas. El viento rotará al sector norte y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La noche no traerá demasiado alivio térmico, ya que el termómetro se mantendrá elevado, rondando los 28 grados. Lo que sí aumentará es la inestabilidad: la probabilidad de precipitaciones sube al rango del 40% al 70% para esta franja horaria, acompañadas por vientos constantes del norte.