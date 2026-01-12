Rechazan el arresto domiciliario para la mujer acusada de asesinar a su pareja La defensa de Nancy Medina pidió que, por cuestiones de salud, se morigera la medida cautelar de mayor intensidad que pesa sobre ella, a lo que el Ministerio Fiscal se opuso. El juez resolvió que continúe cumpliendo prisión preventiva.

Este lunes se llevó adelante una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Cristian Gonzalo Ponce (26), ocurrida el 31 de octubre del 2025 en una vivienda que la víctima compartía con su pareja, Nancy Viviana Medina (44), la acusada de asestarle una puñalada mortal. El 3 de noviembre la Fiscalía formuló cargos en su contra, le endilgó el delito de homicidio agravado por el vínculo y consiguió que se ordenara su prisión preventiva por 90 días, la cual cumple en el complejo penitenciario Delfín Gallo.

Hoy la defensa técnica convocó a una nueva audiencia con el fin de requerir que se atenuara la medida de coerción y se aplicara un arresto domiciliario, aduciendo que su representada sufre problemas de salud. Para ello se citó a la audiencia a un médico especialista en cardiología. “Por su obesidad, la paciente está predispuesta a una enfermedad cardiovascular, como ser un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, una enfermedad arterial periférica u otra trombosis arterial en otro sitio vascular. Las causas que pueden predisponer esto son el estrés fundamentalmente, el régimen higiénico y dietético que pudiera llevar la paciente y, por supuesto, el tratamiento medicamentoso”, manifestó el profesional.

Por su parte, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández, siguiendo instrucciones de María del Carmen Reuter, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de feria, se opuso a lo planteado: “Hay unos peligros procesales (riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación) que están vigentes. Hay que ver si esta circunstancia que pone de manifiesto la defensa tiene la entidad para conmover estos peligros procesales”. Y afirmó: “La postura del Ministerio Fiscal es que no están dadas las condiciones. Si bien es una enfermedad para tener cuidado, no tiene el peso suficiente como para autorizarse una morigeración de la medida cautelar. Lo que se puede indicar es un tratamiento a seguir y verificar que ese tratamiento sea realizado por el personal médico del servicio penitenciario”.

Finalmente, el juez resolvió rechazar lo solicitado por la defensa, debido a “la escueta información que se ha brindado en esta audiencia”. “Si la paciente tiene una patología que impida su alojamiento en su lugar actual, deberá realizarse un informe médico que indique necesariamente el impedimento, el temperamento médico a seguir y la necesidad de cambiar ese lugar de alojamiento donde sea que pueda estar en otras condiciones”, consideró.

MIRA TAMBIÉN Arrojaron desde un carro a tracción a sangra a una mujer con las manos atadas

La acusación

El hecho se produjo el 31 de octubre del 2025 en la vivienda que la pareja compartía en pasaje De la Madrid 900, en la zona sur de la ciudad, domicilio localizado a la altura de avenida Jujuy al 3.200. En esa circunstancia, se produjo una discusión que concluyó cuando la mujer hirió con un arma blanca al joven en la ingle izquierda alcanzando la región femoral, lo que le ocasionó una profusa hemorragia y posteriormente su fallecimiento ocurrido en el hospital Padilla, hasta donde fue llevado después de recibir la puñalada mortal.