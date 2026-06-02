Martes inestable en Tucumán: lloviznas matinales y máxima de 20 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada marcada por la alta humedad y el cielo cubierto. Las condiciones de inestabilidad se mantendrán hacia el cierre del día.

La ciudad de San Miguel de Tucumán presenta este martes 2 de junio condiciones de tiempo húmedo e inestable desde las primeras horas. De acuerdo con el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se desarrolla con presencia de lloviznas y una temperatura que ronda los 15 grados. La humedad se posiciona en un elevado 93%, con una visibilidad calificada como regular, mientras que los vientos del noreste corren a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones para esta franja se estima entre el 10% y el 40%.

Previsiones para la tarde y la noche

Para después del mediodía, el organismo meteorológico prevé que el cielo continúe completamente nublado. Se espera un leve ascenso térmico que llevará la temperatura hasta una máxima de 20 grados, al tiempo que los vientos rotarán hacia el sector oeste, disminuyendo su intensidad a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Al llegar la noche, el termómetro marcará un leve descenso, ubicándose en torno a los 18 grados. El viento cambiará de dirección para soplar desde el sudoeste a una velocidad casi nula, de entre 0 y 2 kilómetros por hora. No obstante, la inestabilidad volverá a ganar terreno hacia el final de la jornada, ya que se mantiene una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% para esta última franja del día.