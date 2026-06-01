Jaldo y Chahla inauguraron la puesta en valor de Av. Papa Francisco y José Ingenieros

El gobernador, Osvaldo Jaldo, dejó inaugurada esta tarde la obra de puesta en valor y repavimentación de la intersección de avenida Papa Francisco y José Ingenieros, en la capital tucumana: una intervención estratégica para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la integración territorial.

Jaldo acompañó en el corte de cinta a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en un acto del que también formaron parte el interventor del IPV, Hugo Cabral; el sub interventor, Eloy del Pino; el titular del IPLA, Dante Loza; la secretaria de Culto Roxana Díaz; la secretaria de la Juventud, Melina Morghenstein, el representante de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra; los legisladores, Gerónimo Vargas Aignasse, Mario Leito; funcionarios municipales,concejales capitalinos; el Secretario General de UOCRA en Tucumán, David Acosta.

El gobernador destacó el contexto en que se ejecutaron las obras. “Inauguramos obras importantes en San Miguel de Tucumán, específicamente en el ingreso sureste. Estas arterias fueron pavimentadas a nuevo, instalamos alumbrado público y mejoramos las veredas”, afirmó. El gobernador subrayó que las intervenciones mejoran la seguridad vial y peatonal, y que se realizaron con recursos municipales y provinciales. “A pesar de la crisis económica, financiera y presupuestaria, mantenemos un buen manejo administrativo que permite continuar con estas inversiones en infraestructura”, sostuvo.

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A su vez, valoró también la gestión de la intendenta. “Chahla ha desarrollado una planificación integral para distintos sectores y barrios de la ciudad, y la estamos ejecutando con esfuerzo y en colaboración con la provincia”, señaló.

Por su parte, Chahla indicó que las obras demandaron tiempo por las condiciones climáticas. “Todo el tiempo que dejó de llover lo aprovechamos para avanzar”, explicó. La intendenta informó que el municipio lleva adelante 59 frentes de obra simultáneos en distintos barrios de la ciudad. Precisó que las intervenciones en el sector incluyen iluminación, semaforización, sendas peatonales y paisajismo. “Estamos uniendo 22.000 personas de distintos barrios”, afirmó.

Chahla anunció además próximas licitaciones. Informó que ya se adjudicó la plaza Urquiza y que esta semana se publicarán los pliegos para licitar una obra hídrica en el sector noreste, que será la segunda ejecutada de manera conjunta entre el municipio y la provincia. “Los recursos son exclusivos municipales”, aclaró.

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Detalles de la obra

La obra incluyó la recuperación integral de la calzada mediante la reconstrucción de casi 14.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica, la ejecución de nuevos cordones e isletas, rampas de accesibilidad universal y señalización vial, optimizando la transitabilidad y el ordenamiento del tránsito en uno de los principales accesos de la zona este de la ciudad.

Además, se incorporó un nuevo complejo semaforizado con tecnología de control de tránsito y semáforos peatonales con cuenta regresiva, junto con una importante renovación del alumbrado público, que incluye nuevas columnas, luminarias y tendido subterráneo de conductores.

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La intervención también contempló la construcción de veredas, mejoras paisajísticas y la incorporación de espacios verdes, consolidando un corredor urbano más seguro, accesible y moderno para los vecinos.