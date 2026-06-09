Martes inestable en Tucumán: lloviznas matutinas y una máxima que no superará los 16 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada gris, con un alto porcentaje de humedad y precipitaciones intermitentes. Tras un mediodía parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia retornarán hacia la noche.

La ciudad de San Miguel de Tucumán transita un martes 9 de junio marcado por la inestabilidad y las condiciones típicamente otoñales. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los tucumanos deberán salir de casa con paraguas y abrigo, ya que se espera una jornada de lloviznas y temperaturas frescas.

Durante la mañana, el termómetro rondará los 12 grados. El ambiente se presentará sumamente húmedo, alcanzando un registro del 93 por ciento, lo que, sumado a las lloviznas, generará una visibilidad regular en las calles de la ciudad. En esta primera franja del día, la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que los vientos soplarán desde el sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo hacia la tarde y la noche

El parte del organismo nacional prevé algunas variaciones en la nubosidad y la intensidad del viento para la segunda mitad del día:

A la tarde: Pasado el mediodía, las precipitaciones darían una tregua temporal y el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Se registrará un leve ascenso térmico, alcanzando la temperatura máxima pronosticada de 16 grados. Los vientos se mantendrán constantes desde el sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Pasado el mediodía, las precipitaciones darían una tregua temporal y el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Se registrará un leve ascenso térmico, alcanzando la temperatura máxima pronosticada de 16 grados. Los vientos se mantendrán constantes desde el sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. A la noche: Para el cierre de este martes, el termómetro se mantendrá estable en los 16 grados. Sin embargo, los vientos rotarán hacia el sector sudeste, disminuyendo su intensidad (entre 7 y 12 kilómetros por hora), y la inestabilidad volverá a hacerse presente: la probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas retornará al orden del 10 al 40 por ciento para despedir la jornada.