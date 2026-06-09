Detuvieron a un ex candidato a concejal de Famaillá por el secuestro récord de 470 kilos de cocaína Rodrigo Cristian Chávez, ex empleado municipal y dueño de una verdulería, fue apresado por la Justicia Federal. Se lo acusa de ser quien contrató al conductor que trasladaba el multimillonario cargamento narco en la Ruta 157. La investigación sigue la pista de otros nexos políticos y comerciales.

La Justicia Federal avanza con paso firme en la investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína ocurrido el pasado viernes en el sureste tucumano, la segunda incautación más importante en la historia de la provincia. En las últimas horas, la causa sumó un nuevo y resonante detenido: un ex candidato a concejal y comerciante de la localidad de Famaillá.

Se trata de Rodrigo Cristian Chávez (47), quien fue apresado por efectivos de la comisaría local bajo las directivas del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. En la llamada “capital de la empanada”, su captura generó un fuerte revuelo institucional. Chávez no solo encabezó una lista del peronismo en las últimas elecciones y ofició como empleado municipal entre 2015 y 2024, sino que recientemente había inaugurado una de las verdulerías más grandes de la ciudad, con la llamativa particularidad de permanecer abierta las 24 horas del día.

El origen de la pesquisa: la caída del transportista

El hilo de esta compleja trama comenzó a desenredarse durante la madrugada del viernes, cuando personal de Gendarmería Nacional realizaba un control vehicular de rutina sobre la Ruta 157, a la altura de Río Seco. Allí interceptaron una camioneta Toyota Hilux conducida por Marcos Martín Nacif (62).

El marcado nerviosismo del conductor ante el pedido de la documentación llevó a los uniformados a inspeccionar detalladamente la caja del vehículo. Al correr la lona protectora, se encontraron con un escenario impactante:

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15 bultos de gran tamaño ocultos junto a dos bidones de combustible.

de gran tamaño ocultos junto a dos bidones de combustible. 449 ladrillos de cocaína forrados con papel amarillo ocre, sellados con la figura de un “delfín”.

de cocaína forrados con papel amarillo ocre, sellados con la figura de un “delfín”. 470 kilos de peso total de la sustancia estupefaciente.

Nacif, conocido en Famaillá por estar vinculado al transporte de pasajeros y sin antecedentes penales, quedó inmediatamente detenido. Según el testimonio de su círculo íntimo, la camioneta no le pertenecía y se sospecha que fue contratado únicamente como “chofer” por su amplio conocimiento de las rutas alternativas y caminos vecinales de la zona.

Nuevos sospechosos en la mira de la Justicia

A partir de la detención de Nacif, la investigación se centró en identificar a la persona que orquestó la logística del traslado, llegando así hasta la figura del ex candidato Rodrigo Chávez. Sin embargo, la pesquisa no se detiene allí y las autoridades federales ya tienen en la mira a nuevos eslabones de esta red criminal:

El nexo comercial: Se investiga a otro comerciante oriundo de Famaillá que tendría vínculos directos con Jorge “Pelaín” Nassif (pariente del conductor detenido). Nassif se encuentra actualmente preso, acusado de ser uno de los principales proveedores de drogas para el narcomenudeo en el sur tucumano y en Santiago del Estero.

Se investiga a otro comerciante oriundo de Famaillá que tendría vínculos directos con Jorge “Pelaín” Nassif (pariente del conductor detenido). Nassif se encuentra actualmente preso, acusado de ser uno de los principales proveedores de drogas para el narcomenudeo en el sur tucumano y en Santiago del Estero. El titular del vehículo: Los investigadores rastrean al supuesto dueño de la camioneta Hilux secuestrada. El hombre residiría en Lomas de Tafí y, al igual que Chávez, habría tenido fuertes aspiraciones políticas en su municipio.

Un golpe narco en medio de la conmoción social

Este secuestro histórico golpea a Famaillá en un momento de profunda sensibilidad social. Apenas un día después del operativo récord de Gendarmería, una joven fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Nueva Baviera, en el marco de una investigación que maneja la hipótesis de una muerte por sobredosis de drogas durante una fiesta.

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“Mientras nuestros jóvenes se mueren por consumir esa porquería, nuestra querida ciudad quedó otra vez expuesta por quienes se llenan de oro vendiéndola. Les imploro a las autoridades que hagan algo”, fue el crudo reclamo de una vecina, sintetizando la indignación y el dolor de una comunidad que vuelve a quedar en el centro de las crónicas policiales por el avance del narcotráfico.

La Gaceta