Martes inestable en Tucumán: mucha nubosidad y alerta por tormentas aisladas para la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada húmeda y calurosa. La máxima llegará a los 31 grados, con vientos constantes del sector sudoeste y probabilidad de lluvias hacia el final del día.

San Miguel de Tucumán amanece este martes 10 de febrero con un panorama climático que combina nubosidad variable y calor en ascenso. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por la inestabilidad, especialmente después del mediodía.

La mañana comienza con el cielo mayormente nublado y una temperatura agradable que ronda los 23 grados. La humedad se ubica en el 77 por ciento, un nivel alto que se hará sentir, aunque la visibilidad se mantiene buena. Los vientos soplan desde el sector sudoeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una baja probabilidad de precipitaciones (10%) para las primeras horas.

Tarde de tormentas

El tiempo desmejorará con el correr de las horas. El pronóstico prevé que para la tarde el cielo se cubra y se desarrollen tormentas aisladas. La temperatura máxima trepará hasta los 31 grados, manteniendo los vientos del sudoeste con la misma intensidad que en la mañana.

Hacia la noche, el termómetro marcará 26 grados. La inestabilidad persistirá, con una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento, cerrando el día con condiciones húmedas y vientos leves.