Villa Alem: roban cables, dejan barrios sin luz y vecinos denuncian una “zona liberada” Comerciantes y residentes aseguran que desde hace semanas sufren hechos delictivos reiterados, entre ellos vandalismo en el tendido eléctrico, robo de medidores de gas y asaltos a cualquier hora. Reclaman mayor presencia policial y la instalación de una garita de seguridad.

Vecinos y comerciantes del barrio Villa Alem manifestaron su preocupación y cansancio frente a los reiterados hechos de inseguridad que vienen padeciendo. Durante la madrugada, desconocidos cortaron cables del tendido eléctrico en distintos domicilios de la cuadra, lo que provocó que varias viviendas y negocios quedaran sin suministro de energía. En un primer momento creyeron que se trataba de un corte general, pero luego advirtieron que el problema respondía al robo y vandalismo de las instalaciones.

Según relataron los afectados, esta situación no es aislada y se repite desde hace varias semanas. Los comerciantes señalaron que deben trasladar mercadería de una heladera a otra para evitar pérdidas económicas cuando se interrumpe el servicio. Además, denunciaron que los delincuentes no solo cortan cables, sino que también dañan o sustraen componentes de los medidores de gas, generando riesgos para los vecinos.

“Estamos sin luz. A la madrugada nos cortaron los cables, pero no solamente eso, también están robando los piecitos de los medidores de gas. Es impresionante la inseguridad, entran a las casas, saltan tapias, rompen rejas. Esto es una tierra de nadie”, expresó Ruth, propietaria de un comercio de la zona, quien además relató que sufrió robos en su local incluso durante la madrugada.

Los residentes indicaron que los asaltos ocurren a cualquier hora del día y que la falta de controles genera temor constante. “No hay un día que uno pueda salir tranquilo, ni a la siesta, ni a la tarde, ni a la noche. A vecinos los asaltaron cuando abrían el portón para entrar la moto y también a personas que esperaban en la vereda con sus hijos”, señalaron.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron mayor presencia policial en el barrio y pidieron la instalación de una garita de seguridad para prevenir nuevos hechos delictivos. Mientras tanto, operarios de la empresa distribuidora de energía trabajaron en el lugar para restablecer el servicio en las viviendas y comercios afectados.