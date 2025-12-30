Martes inestable en Tucumán: pronostican tormentas aisladas y lluvias intensas para la noche El penúltimo día del año se presenta con alta humedad y nubosidad en aumento. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 28°C y condiciones que desmejorarán a partir de la tarde, con probabilidades de precipitaciones que llegarán hasta el 70% hacia el final de la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó las condiciones climáticas para San Miguel de Tucumán correspondientes a este martes 30 de diciembre de 2025. La jornada comienza con un alto porcentaje de humedad, situado en el 89 por ciento, lo que genera una sensación térmica elevada pese a que la visibilidad se mantiene buena.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se ubicará en torno a los 26 grados. En estas primeras horas, la calma será predominante, con vientos del sector sudoeste soplando a velocidades mínimas de entre 0 y 2 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvias baja, del 10 por ciento.

El escenario cambiará después del mediodía. El organismo oficial prevé que el cielo se cubra y se desarrollen tormentas aisladas durante la tarde. La temperatura máxima pronosticada alcanzará los 28 grados, manteniéndose los vientos leves del sudoeste.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más adversas. Si bien la temperatura descenderá a los 25 grados, la inestabilidad aumentará significativamente: la probabilidad de precipitaciones subirá al rango de entre el 40 y el 70 por ciento. Además, se espera una rotación del viento hacia el sector noroeste, con un incremento en su intensidad a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.