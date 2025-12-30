Tres personas perdieron la vida en un siniestro vial ocurrido en El Bracho Un auto impactó contra un árbol en el kilómetro 1.170. Los fallecidos eran oriundos de Santiago del Estero.

Un accidente de tránsito se cobró la vida de tres personas en la mañana de este martes en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.170, en la zona de El Bracho y Mancopa.

Según el informe preliminar de la Unidad Regional Este (URE), el vehículo involucrado es un Renault Sandero color bordó, que circulaba en sentido de sur a norte. Cerca de las 7, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del auto e impactó contra unos árboles de eucalipto ubicados al costado de la traza.

Tres víctimas fatales en el accidente de la ruta 9

En el vehículo viajaban cinco personas oriundas de Santiago del Estero. Como consecuencia del choque, tres de los ocupantes fallecieron en el lugar: Olga Estela Morán, Cecilia Vizeta Orieta y Luis Leonardo Suárez.

El conductor del auto fue identificado como Lucas Nahuel Orrieta, de 20 años, fue trasladado con heridas al Hospital de El Bracho. Además, se constató la presencia de un menor de edad, quien debió ser trasladado de urgencia hacia un hospital de la capital tucumana debido a su estado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Mancopa junto a peritos y servicios de emergencia para rescatar a las víctimas y despejar la zona.

Fuente La Gaceta