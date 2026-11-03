Martes inestable y con chaparrones: la temperatura máxima alcanzará los 30 grados en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una nueva jornada marcada por las precipitaciones aisladas y la alta humedad. Las condiciones inestables se mantendrán hasta la noche.

El tiempo en San Miguel de Tucumán continúa bajo el signo de la inestabilidad. Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 3 de noviembre arrancó con lluvias aisladas, una marca térmica de 23 grados y un elevado índice de humedad del 84 por ciento. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10 y el 40 por ciento, con visibilidad regular y vientos del sector este soplando a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para después del mediodía, el pronóstico anticipa la continuidad de las precipitaciones bajo la forma de chaparrones. En esta franja horaria se registrará el pico térmico de la jornada, con una temperatura máxima que trepará hasta los 30 grados. Los vientos rotarán hacia el suroeste y disminuirán considerablemente su intensidad, circulando de manera casi imperceptible a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el escenario lluvioso persistirá en la capital provincial. El termómetro marcará un descenso hasta los 25 grados, conservando la escasa circulación de vientos. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en el orden del 10 al 40 por ciento para el cierre del día, por lo que las autoridades recomiendan transitar con precaución.