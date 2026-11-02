La Municipalidad incorpora un nuevo sistema de bacheo rápido y ecológico Rossana Chahla supervisó un operativo en barrio Villa Urquiza y anunció una cuadrilla especial para acelerar la recuperación de calles.

La intendente Rossana Chahla supervisó en barrio Villa Urquiza el inicio del nuevo operativo de Bacheo Exprés, una iniciativa destinada a agilizar la reparación de calles dañadas mediante un material innovador y ecológico. El sistema permite trabajar incluso bajo condiciones climáticas adversas y habilitar el tránsito inmediatamente después de las intervenciones.

La jefa municipal anunció que se conformará una cuadrilla especial para atender urgencias fuera del horario habitual, durante los fines de semana y feriados. Este equipo complementará las tareas que realizan diariamente los trabajadores municipales con asfalto caliente, producido en la Planta Asfáltica Municipal.

Chahla destacó que el nuevo compuesto es de aplicación en frío, no utiliza combustibles fósiles ni emite gases contaminantes, por lo que contribuye a reducir la huella de carbono. Además, permite avanzar con las reparaciones incluso durante los días de lluvia, una dificultad que suele retrasar los trabajos de mantenimiento vial.

El operativo continuará en Villa Urquiza y luego llegará al barrio El Bosque. También se implementará una planificación que contemple los reclamos de los vecinos, quienes podrán registrar solicitudes para que la cuadrilla intervenga ante situaciones urgentes y fuera del horario habitual.

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Virtudes del nuevo material

El producto utilizado, denominado Pavetron, incorpora biopolímeros y está diseñado para reparar baches y realizar trabajos de pavimentación en distintas condiciones climáticas. Según la información de sus proveedores, no contiene solventes ni asfalto reciclado y permite habilitar la circulación inmediatamente después de su colocación.

Su aplicación requiere limpiar previamente el sector, distribuir el material de manera uniforme y compactarlo mediante un pisón manual, un rodillo o un vehículo que circule a muy baja velocidad, según las dimensiones del bache y el tránsito de la zona.

Entre sus principales ventajas se destacan la facilidad de maniobra, la posibilidad de utilizar menos personal y producto que otros métodos y una duración estimada de entre 15 y 20 años en condiciones óptimas.

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Daniel Mudry, representante de la empresa proveedora BioAsphalt, explicó que el material contiene biopolímeros que impiden el paso del agua hacia las capas inferiores, evitando que continúe deteriorándose el pavimento en buen estado.